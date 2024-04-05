Ракетную опасность объявляли в Белгороде, пригороде и Шебекинском округе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Белгородской области отменило объявленную ранее ракетную опасность в областном центре, прилегающем районе, а также в Шебекинском городском округе.

"Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности. Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщениях.

Ранее в пятницу сообщалось об объявлении ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.