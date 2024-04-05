Началась реконструкция трассы М-3 "Украина"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Началась реконструкция федеральной трассы М-3 "Украина" в Калужской области, цитирует сайт правительства вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Реконструкция трассы М-3 "Украина" пройдет с 65-го по 124-й км - от поселка Киевского до Малоярославца, планируется расширение дороги, что увеличит ее пропускную способность. Также проектом предусмотрено строительство 13 транспортных развязок, чтобы исключить пересечения с другими дорогами в одном уровне и обеспечить связанность территорий. После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль... К тому же улучшится транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей, что станет импульсом для социально-экономического развития регионов", - сказа Хуснуллин.

На участке с 65-го по 86-й км уже стартовали подготовительные работы. На этом участке трассы от посёлка Киевского до границы с Калужской областью строители уже выполняют переустройство линий связи, водопроводов, электросетей, а также ведут земляные работы и готовят площадку под строительный городок. Для реконструкции участка дорожники перебазировали модульный асфальтобетонный завод, который ранее был задействован при строительстве трассы М-12 "Восток". На сегодня уже забита пробная свая для строительства моста через реку Истью.