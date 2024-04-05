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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Мантуров заявил, что РФ обладает компетенциями для ремонта поврежденных НПЗ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании обладают всеми необходимыми компетенциями для проведения ремонтов НПЗ, подвергшихся повреждениям. Об этом заявил журналистам в пятницу вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если вопрос – ремонтируем или не ремонтируем, конечно же, да. Все ремонтируется", - сказал он, добавив, что у РФ "есть полностью компетенции" для проведения таких ремонтов.

Он отметил, что потребуется некоторое время на восстановление.

Ранее на этой неделе министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил журналистам, что Минэнерго рассчитывает на ввод ряда НПЗ после ремонтов "в апреле-мае, может быть, до начала июня". "Все объекты, которые имели повреждения, будут введены", - заверил он.

Минпромторг Денис Мантуров
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