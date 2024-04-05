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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

В РФ отменили повышающий коэффициент при экспорте ряда нефтехимической продукции

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление об отмене повышающего коэффициента, который применяется при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции и сырья для ее производства, сообщило Минэнерго.

Согласно документу, при соблюдении производителями определенных условий повышающий коэффициент в размере 50 тыс. рублей за тонну к ставке вывозной таможенной пошлины не будет применяться при экспорте: газового стабильного бензина и пироконденсата, авиационного бензина, фракций ароматических углеводородов, смазочных масел, нефтяного вазелина, парафинов и восков.

Минэнерго подчеркивает, что решение правительства направлено на поддержку предприятий отрасли и сохранение объемов выпускаемой продукции.

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