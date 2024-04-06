В пунктах временного размещения в Орске находятся 235 человек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более двух сотен человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, в результате чего был подтоплен микрорайон Старый город.

"На этот час в ПВР находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

ПВР находятся по шести адресам - в местных образовательных учреждениях, уточнили в пресс-службе.

Ранее администрация Орска предупредила, что в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор микрорайона Старый город, жителям необходимо срочно эвакуироваться.

"Насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать Старый город без захода в другие районы", - проинформировала пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории Оренбуржья в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.