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Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю с МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат "Союза МС-24" с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом НАСА Лорал О'Харой на борту успешно приземлился в Казахстане.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Она состоялась в 10:18 мск в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Казахстан МКС Роскосмос Союз Олег Новицкий
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