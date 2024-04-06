Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю с МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат "Союза МС-24" с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом НАСА Лорал О'Харой на борту успешно приземлился в Казахстане.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Она состоялась в 10:18 мск в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.