Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Жителей поселка Никель в черте Орска, где из-за паводка произошло частичное разрушение насыпной дамбы, экстренно эвакуируют, сообщает пресс-служба губернатора Оренбуржья в своем телеграм-канале.

"На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, рядом с поселком произошел еще один прорыв дамбы, вода очень быстро прибывает.

В телеграм-канале горбольницы Орска сообщается, что 78 пациентов из стационара на ул. Никельщиков полностью эвакуированы. Запись на плановое лечение временно приостановлена.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тыс. жилых домов и участков.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.