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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Глава МЧС РФ отправится в зону стихийного бедствия в Оренбуржье

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область, чтобы на месте организовать необходимые работы в зоне подтопления.

"Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Также министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", - сказал Песков.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тыс. жилых домов и участков.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Владимир Путин Дмитрий Песков МЧС Оренбург Орск Оренбургская область Александр Куренков
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