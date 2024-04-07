Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск, где проконтролирует работу по оказанию помощи людям и выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать необходимые работы в зоне подтопления.

В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и 9,6 тыс. участков. Эвакуированы 4,4 тыс. человек, из них 1105 детей. В пунктах временного размещения, по данным МЧС, находятся 300 человек.

Глава МЧС распорядился своевременно усилить группировку спасателей и необходимой техники в зоне ЧС, задействованы более 600 специалистов и 160 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.