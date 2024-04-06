Жителей трех поселков в Орске срочно просят эвакуироваться из-за прорыва дамбы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти призывают жителей ряда поселков в Орске срочно эвакуироваться из-за прорыва насыпной дамбы, так как вода быстро поступает в эту часть города, сообщил мэр города Василий Козупица.

"Уважаемые жители поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка. Ситуация с паводком осложняется. Произошел прорыв, сначала перетекание, а потом прорыв в районе улицы Богрисоглебского, и вода стремительно поступает в эту часть города", - сказал он в эфире местных СМИ.

"Поэтому прошу всех, учитывая, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, собрать все ценные вещи. (...) Вас ждут автобусы", - сказал мэр.

Козупица добавил, что людей эвакуируют в пункты временного размещения, расположенные по всей территории города.

В региональном ГУ МЧС также подтвердили факт прорыва дамбы и эвакуацию. "Очередной порыв, идет эвакуация", - сообщили журналистам в ведомстве.

5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 4,4 тыс. жилых домов и участков. Эвакуирован 1 121 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.