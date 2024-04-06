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Глава холдинга "Ростеха" сообщил о доработке ракет для "Искандера"

Выпуск комплексов нарастили

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" прошли доработку, заявил генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех) Олег Рязанцев.

"Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии специальной военной операции, под технологические вызовы, которые нам формулирует противник. На наш взгляд, мы очень быстро и качественно справились с этой задачей", - сказал Рязанцев в интервью программе "Военная приемка" (телеканал "Звезда плюс").

Он уточнил, что речь идет о аэробаллистической ракете для "Искандера".

В свою очередь генеральный конструктор Научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, Коломна) Валерий Кашин заявил, что выпуск "Искандеров" на предприятии увеличен.

"Производство идет полным ходом, намного больше, чем выпускали раньше", - сказал Кашин в интервью программе.

Он также заявил, что предприятие работает над рядом новых военных образцов оружия и техники. "Те работы, которые мы сейчас ведем, не которые мы фантазируем, а которые ведем, сроки это - от 2025 до 2030-2032 года", - уточнил Кашин.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Ростех Олег Рязанцев Искандер
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