Власти Оренбуржья обещают в срок доставлять пенсии жителям пострадавших регионов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пенсии и пособия жителям пострадавшей от паводка Оренбургской области доставят в срок, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Почта России принимает меры, чтобы каждый житель региона своевременно получил все положенные выплаты. Пенсии и пособия будут выплачены в срок или уже выплачены досрочно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в районы, попавшие в зону подтопления, сотрудников почты доставляют лодки и вездеходы МЧС.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.