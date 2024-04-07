Над Белгородской областью сбили еще четыре дрона

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили еще четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, данная атака пресечена в 18:00 по московскому времени.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщало об уничтожении 12 беспилотников над Белгородской областью и трех - над Брянской. Эта атака была пресечена около 16:00.