Уровень воды в реке Урал у Оренбурга с утра вырос еще на 21 см

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал у Оренбурга активно растет, приближается к опасной отметке и может ее превысить, сообщает мэрия города.

"По данным оренбургского Гидрометцентра, на 14:00 (12:00 по московскому времени - ИФ) 8 апреля уровень воды в реке Урал с 8 утра увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра. Опасное значение - 930 см", - говорится в сообщении.

Мэрия отмечает, что, "по прогнозам специалистов, уровень воды превысит опасное значение".

"В ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", - говорится в сообщении.