Экс-предправления банка "Клиентский" Волосевич признан банкротом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал банкротом бывшего председателя правления московского банка "Клиентский" Илью Волосевича.

Как следует из информации агентства, суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества и включил в его реестр кредиторов требование банка в размере 2,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2022 года поддержал взыскание убытков с Волосевича в пользу банка в размере 1,97 млрд рублей, 1 млн 44 тыс. евро и $2,9 млн по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Верховный суд РФ в феврале 2023 года отказал Волосевичу в пересмотре дела.

Банк России отозвал лицензию банка "Клиентский" с 3 июля 2015 года. Банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски, проводил агрессивную политику по привлечению денежных средств физлиц и не исполнял требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение его деятельности.

Обследование временной администрации выявило, что на момент потери лицензии активы банка составляли 2,94 млрд рублей против 14,099 млрд рублей, отраженных в отчетности.

Позднее ЦБ РФ сообщил, что временная администрация по управлению "Клиентским" с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования деятельности.

Арбитражный суд Москвы в начале октября 2015 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

По итогам первого квартала 2015 года банк "Клиентский" занимал 201-е место по размеру активов и 131-е место по объему привлеченных средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".