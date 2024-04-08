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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Газоснабжение нарушено в двух районах Смоленской области из-за обрушения моста

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение путепровода в городе Вязьма Смоленской области повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения, сообщило региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики.

"От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, пять котельных и около 8,8 тыс. физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады газовиков.

В понедельник вечером в Вязьме обрушился Панинский путепровод, один человек погиб и пять пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Вязьма Смоленская область
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