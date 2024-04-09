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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Дополнительные сотрудники МЧС вылетели в Курганскую область для ликвидации паводка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительная аэромобильная группировка специалистов МЧС РФ направилась в Курганскую область для оказания всесторонней помощи в связи с половодьем, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Сегодня в город Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС, на борту которого аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС РФ в количестве 120 человек. Спасатели будут оказывать помощь в ликвидации последствий весеннего половодья. В Курган также направлена техника с оборудованием и снаряжением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регион уже прибыли дополнительные силы аэромобильной группировки ведомства из Свердловской области, Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда.

"В ближайшие часы в Курганскую область также прибудет и аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска", - добавили в министерстве.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС.

По оперативным данным МЧС, в зону вероятного подтопления попадают 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5,55 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 18,7 тыс. человек, включая 3,6 тыс. детей.

Проводится превентивная эвакуация населения. На сегодняшний день эвакуирован 571 человек, из них 89 остаются в ПВР. Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс.

Ил-76 МЧС Курганская область
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