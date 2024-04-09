Система автоматического уничтожения воздушной цели сработала вблизи Севастополя

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о срабатывании системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города.

"Громкие звуки, которые были слышно в городе - это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, объекты городской инфраструктуры не пострадали.