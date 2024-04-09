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Разыскиваемых Интерполом иностранцев задержали в Курганской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Двое иностранных граждан, находящихся в розыске за торговлю людьми и грабеж, задержаны в Курганской области, решается вопрос об их экстрадиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что задержали разыскиваемых иностранцев сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области совместно с оперативниками из управления уголовного розыска.

"Выяснилось, что один из них находился на территории РФ нелегально. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания - ИФ)", - добавила Волк.

По ее данным, в настоящее время фигуранты заключены под стражу.

Интерпол Ирина Волк Курганская область МВД РФ
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