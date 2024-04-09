Президенты РФ и Казахстана поручили синхронизировать работу по борьбе с паводком

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе с паводками, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По итогам сегодняшнего телефонного разговора между президентами Путиным и Токаевым даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию с тем, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями", - сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина с Токаевым. "Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, "отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования". "Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу", - говорится в сообщении.

В ходе разговора лидеров двух стран, как сообщает пресс-служба, "затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве независимых государств, а Казахстана - в Организации Договора о коллективной безопасности".

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений", - отмечается в сообщении.