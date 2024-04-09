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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Западом оружия Украине

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия запросила на 12 апреля заседание Совета безопасности ООН по поставкам западными странами оружия Украине, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы (...) запросили на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика", - написал он в Telegram.

По словам дипломата, конец этой недели в СБ ООН будет посвящен Киеву. Так, на 11 апреля на то же время намечено заседание по гуманитарной ситуации на Украине, запрошенное западными странами.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия на одном из ближайших заседаний СБ ООН по Украине вынесет на обсуждение вопрос об атаках беспилотников на Запорожскую АЭС.

Василий Небензя Дмитрий Полянский ООН СБ ООН Украина
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