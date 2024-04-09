Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Ученый в 1964 году предсказал существование неизвестной ранее элементарной частицы – бозона, названного в дальнейшем в его честь

Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет, сообщили в понедельник в Эдинбургском университете, где работал профессор.

"Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Хиггс предсказал существование одной из элементарных частиц – бозона – за 48 лет до его открытия, который в итоге назвали в его честь.

Хиггс был известным во всем мире физиком-теоретиком. В 1964 году он постулировал существование элементарной частицы, отвечающей за наличие или отсутствие масс у других элементарных частиц, то есть бозона Хиггса.

В 2013 году Хиггс и его бельгийский коллега Франсуа Энглер получили Нобелевскую премию в области физики за "теоретическое предсказание механизма, который помогает понимать происхождение массы субатомных частиц, существование которого было доказано обнаружением предсказанной элементарной частицы в большом адронном коллайдере ЦЕРН".

Хиггс и Энглер в 1964 году независимо друг от друга выдвинули теории о существовании бозона, а в 2012 году ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии заявили, что им удалось обнаружить частицу.

Кроме того, Хиггс награжден премиями и медалями за достижения в области теоретической физики. В частности, он является лауреатом медали Дирака, присуждаемой Институтом физики в Лондоне, а также премии в области физики частиц и физики высоких энергий Европейского физического общества.

Он также был членом Королевского общества Эдинбурга и членом Лондонского королевского общества.