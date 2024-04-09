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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Раненого губернатора Мурманской области переводят из реанимации в хирургию

Раненого губернатора Мурманской области переводят из реанимации в хирургию
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля в Апатитах было совершено вооруженное нападение, переводят из реанимации, сообщил замгубернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

"Состояние Андрея Владимировича улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал, сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля", - сказал Панычев.

Видеообращение Панычева во вторник опубликовал оперштаб Мурманской области.

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. 5 апреля санавиацией Чибиса перевели из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую областную клиническую больницу.

Нападавшего оперативно задержали, росгвардеец применил табельное оружие. Задержанного в больнице поместили в палату под охраной.

Уголовное дело по факту нападения на губернатора возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом уголовного дела стал 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Решением Кировского городского суда он отправлен под стражу на два месяца.

По данным Следственного комитета России, в ходе допроса задержанный заявил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.

Андрей Чибис Мурманская область
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