Мэр Орска выразил надежду, что пик паводка в городе прошел

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Паводковая ситуация в Орске (Оренбургская область) пошла на спад, пик прошел, сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

"Радует, что Урал (река - ИФ) потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем (...) Правда, падает в разных районах по-разному (...) Это вселяет надежду, что пик паводка прошел", - сказал Козупица.

В частности, в районе Старого города вода опустилась почти на метр, в 6-м микрорайоне снижение составило до полуметра. При этом Козупица отметил, что ситуация пока остается сложной. По его словам, предстоит большая работа по восстановлению жилья. В настоящее время составляются списки пострадавших.

Как сообщалось, уровень воды в реке Урал в пострадавшем от паводка Орске снижается второй день подряд. На утро вторника он составлял 928 см. По последним данным, в Орске подтоплено 6 995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых находятся 1 463 человека, в том числе 240 детей.

Во вторник уходит вода из Старого города, частного сектора 6-го микрорайона, люди возвращаются в свои дома. Падает уровень воды в поселках Никель и Строителей. Вода отступает из Рабочего поселка, со 2-го участка, Автовокзала и Центра детского творчества "Радость" на площади Гагарина. Река Елшанка вернулась в свое русло.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, где 5 апреля прорвало защитную дамбу, а также в Оренбурге.