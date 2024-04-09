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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В Оренбурге снова включили сирену и призывают к эвакуации

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга снова задействовали сирену для оповещения об эвакуации из-за ухудшения ситуации с паводком. Мэр города Сергей Салмин предупредил, что звуковое оповещение включат с 19:00 (17:00 по Москве).

"Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см (ранее сообщалось о повышении до 910 см - ИФ). При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно", - предупреждает Салмин.

Он отметил, что "помимо тех территорий, которые уже подтоплены, вода придет в новые".

"Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация", - сказал мэр.

Он обратился к жителям ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города и призвал их вывезти родственников и домашних животных, не дожидаясь прихода воды. Также он посоветовал немедленно собрать документы и ценные вещи и поднять повыше вещи и технику.

Во вторник утром власти уже задействовали сирены для оповещения населения.

Ранее замглавы Оренбурга Алексей Кудинов сообщал, что уровень воды в реке Урал в городе может подняться еще на метр и превысить опасную отметку в 930 см.

В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

Салмин назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал Алексей Кудинов Сергей Салмин
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