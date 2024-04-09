Принудительная эвакуация началась в Звериноголовском округе Курганской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Принудительная эвакуация происходит на подтопляемых территориях Звериноголовского округа Курганской области, сообщает глава округа Марина Панкратова в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, неблагоприятные явления в районе села Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см, опасные явления - на отметке в 1060 см. По данным на 22:00, уровень воды поднялся до 912 см.

Максимальный ожидаемый уровень воды в реке Тобол в период паводка 2024 года - 1169 см.