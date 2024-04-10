Правительство не поддержало использование маткапитала на платное лечение ребенка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выступило против того, чтобы распространить право использования средств материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача, сообщил в Госдуме замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Правительством РФ законопроект не поддержан", - сказал он.

Он напомнил, что в стране существуют гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, которые последовательно расширяются. Кроме того, также предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов.

Комитет Госдумы по охране здоровья также предложил отклонить законопроект.

Законопроект о праве тратить средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарственных препаратов по назначению врача в Думу внесли в феврале.