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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Правительство не поддержало использование маткапитала на платное лечение ребенка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выступило против того, чтобы распространить право использования средств материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача, сообщил в Госдуме замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Правительством РФ законопроект не поддержан", - сказал он.

Он напомнил, что в стране существуют гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, которые последовательно расширяются. Кроме того, также предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов.

Комитет Госдумы по охране здоровья также предложил отклонить законопроект.

Законопроект о праве тратить средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарственных препаратов по назначению врача в Думу внесли в феврале.

Олег Салагай Правительство Госдума Минздрав
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