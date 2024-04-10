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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В некоторых поселках Арктики до 50% зданий деформированы из-за потепления

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В некоторых поселках Арктики уже 50% зданий деформированы на фоне потепления, заявил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"Процесс потепления нарушил условия сохранения устойчивости мерзлотных грунтов, что создает серьезные риски для сохранения устойчивости зданий и сооружений (...). В частности, в некоторых арктических поселках число деформированных в разной степени зданий возросло до 50% от их общего числа", - сказал он.

При отсутствии мероприятий по адаптации, вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году может составить не менее 5 трлн рублей, предупредил замминистра.

Директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин добавил, что в 2024 году министерство готовит изменения в свод правил (СП) 25 Основания и фундамент на вечномерзлых грунтах.

Арктика Минстрой Владимир Калинкин Гаджимагомед Гусейнов Минвостокразвития
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