Обсуждается возврат к принудительному переводу в РФ учета акций резидентов САР

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассматривает целесообразность возобновления принудительного перевода в российскую инфраструктуру учета акций международных компаний (МК), которые создаются в России в специальных административных районах (САР) в рамках редомициляции, сообщил источник "Интерфакса".

По его словам, министерство сейчас запрашивает данные у заинтересованных ведомств и других организаций для формирования позиции по этому вопросу.

Такая возможность была доступна держателям ценных бумаг резидентов САР с 1 января по 1 мая 2023 года. В этот период они могли подать в российский регистратор заявление на принудительный перевод своих бумаг, если они учитывались на счетах иностранных регистраторов (в автоматическом режиме переход осуществлялся, если акции числились в иностранной инфраструктуре на счетах российских депозитариев, действующих в качестве номинальных держателей).

Однако не все желающие успели воспользоваться принудительным механизмом, так как отведенного срока не хватило для подачи заявлений: много времени заняли сбор, пересылка и апостилирование документов, рассказал источник об аргументах сторонников возобновления процедуры принудительного перевода.

В Банке России и Национальном расчетном депозитарии не ответили на вопросы "Интерфакса" об отношении к предложениям по поводу возобновления процедуры принудительного перевода учета ценных бумаг МК в российскую инфраструктуру.

Этот механизм для МК был схож с тем, которые закон 319-ФЗ от 14 июля 2022 года ввел для депозитарных расписок (DR), выпущенных на акции российских эмитентов. Благодаря нему инвесторы могли принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. На подачу заявлений им отводилось также порядка четырех месяцев. Однако не всем заявителям удалось добиться положительного результата, свидетельствуют последовавшие судебные споры. В ряде случаев российские депозитарии отказывали в принудительном переводе учета DR со ссылкой на неполный или некорректный пакет документов. В подавляющем числе случаев суды подтвердили правомерность позиции регистраторов.