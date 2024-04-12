На реке Ишим у тюменского села Ильинка ожидается резкое повышение уровня воды

Это может привести к затоплению пойменных территорий, предупреждают местные власти

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - На реке Ишим у села Ильинка в Казанском районе Тюменской области в ближайшие дни ожидается резкое повышение уровня воды, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Согласно сообщению, прогнозируется повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления "половодье" (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и с затоплением пойменных территорий.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.