Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области местами увеличился на 90 см за сутки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области уровень воды в реке Ишим повысился до 90 см, сообщил в субботу зампредседателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

"По данным на сегодня, фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 14 до 90 см. Уровень воды в реке Тобол за сутки - до 43 см. В селе Коркино Упоровского района пошел лед, поэтому уровень воды за сутки показал минусовое значение", - сообщил он в видео, размещенном в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

Чейметов подчеркнул, что на реках Тюменской области обстановка стабильная. Вода повышается в соответствии со средними показателями многолетних наблюдений.

Также он добавил, что вчера получен прогноз о достижении 13-17 апреля неблагоприятных явлений на реке Ишим в районе населенного пункта Ильинка.

Личный состав оперативных служб, задействованных в ликвидации паводка, готов, подчеркнул Чейметов.

13 апреля в администрации муниципалитета в Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Ишим в пределах одноименного города составлял 168 см, а мэрия города Курган сообщала, что уровень воды в реке Тобол в пределах города составляет 399 см. Таким образом уровень воды в реке Ишим на 13 апреля может варьироваться в разных местах от 182 до 258 см, а уровень воды в реке Тобол - 442 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.