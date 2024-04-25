Гендиректор "Росатома" не сомневается в устойчивости состояния ЗАЭС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Никаких сомнений в устойчивом состоянии Запорожской атомной электростанции нет, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Что касается Запорожской атомной электростанции, проведены большие работы, в первую очередь, по безопасности станции, никаких сомнений в ее устойчивом состоянии у нас нет", - сказал он.

Во-первых, продолжил он, все блоки станции находятся в режиме холодного останова, во-вторых, полностью восстановлена система физической защиты, созданы укрепительные сооружения и оборонительные вокруг хранилища топлива, завезено необходимое количество резервных дизель-генераторов.

"На станции системы борьбы с беспилотными аппаратами. После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции, единственное, что вызывает серьезную озабоченность, - это периодические обстрелы. У нас были прилеты за последнюю неделю и на крышу учебно-тренировочного комплекса, и на крышу шестого энергоблока", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что все это фиксируется представителями МАГАТЭ, которые уже полтора года находятся на площадке: "И конечно, пока эти обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции не нулевые".

Он сообщил, что на обеспечение безопасности ЗАЭС и обустройство города Энергодар потрачено около 20 млрд рублей. "И в наших планах в бюджете 2024-2026 годов - еще более 90 млрд рублей. Можно с гордостью сказать, что Энергодар стал 31-м атомным городом нашей страны", - сказал Лихачев.

Запорожская АЭС имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").