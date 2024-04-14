Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см
Установка водоналивных дамб в Кургане
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см, сообщил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

В РоссииНа реке Тобол возник риск затора из-за смытого моста, который несет к КургануЧитать подробнее

"Уровень воды у Кургана растет быстро и стремительно. По данным на 12:00, он вырос до 519 см. Обстановка непростая", - написал он в воскресенье в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на 08:00 уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 491 см. Таким образом, за четыре часа вода поднялась на 28 см.

ГУ МЧС РФ по региону также констатирует, что в Кургане в самое ближайшее время прогнозируют существенный прирост уровня воды в реке Тобол.

Сотрудники МЧС России продолжают укладку водоналивных дамб. Работы ведутся на трех участках в круглосуточном режиме. На данный момент их длина составляет 1000 метров.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км.

Курган Тобол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ призвал все стороны к сдержанности в связи с ударом по территории Израиля

На реке Тобол возник риск затора из-за смытого моста, который несет к Кургану

Уровень реки Урал в Орске упал ниже критического уровня

Власти сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Оренбуржье

Минобороны РФ заявило о ликвидации 10 дронов ВСУ над Краснодарским краем

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Река Тобол у Кургана поднялась за сутки на 75 см

Паводок в России

Количество затопленных паводком домов растет в Томской области

Количество затопленных паводком домов растет в Томской области

Многоэтажный дом загорелся на Котельнической набережной в Москве

Многоэтажный дом загорелся на Котельнической набережной в Москве

Что произошло за день: суббота, 13 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });