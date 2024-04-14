Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см

Установка водоналивных дамб в Кургане Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см, сообщил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

"Уровень воды у Кургана растет быстро и стремительно. По данным на 12:00, он вырос до 519 см. Обстановка непростая", - написал он в воскресенье в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на 08:00 уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 491 см. Таким образом, за четыре часа вода поднялась на 28 см.

ГУ МЧС РФ по региону также констатирует, что в Кургане в самое ближайшее время прогнозируют существенный прирост уровня воды в реке Тобол.

Сотрудники МЧС России продолжают укладку водоналивных дамб. Работы ведутся на трех участках в круглосуточном режиме. На данный момент их длина составляет 1000 метров.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км.