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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Сложная ситуация с подъемом воды в Кургане ожидается этой ночью

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол у Кургана уже достиг отметки 532 см, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В РоссииВода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 смВода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 смЧитать подробнее

"Подъем составил 25 см за 2 часа. Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства", - написал он в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что "очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь".

"Нужно уходить засветло. Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать", - призвал Шумков.

Энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение во избежание несчастных случаев, добавил губернатор.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

Хроника 30 марта – 14 апреля 2024 годаПаводок в России
Тобол Курганская область
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