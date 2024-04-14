Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды Тобола в Кургане поднялся до 565 см, сообщает в воскресенье правительство Курганской области.

"Уровень воды в Кургане 14 апреля на 20:00 (местное время) составляет 565 см, плюс 18 см за 2 часа", - говорится в сообщении.

Правительство со ссылкой на и.о. начальника курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталью Астафьеву уточняет, что в Курган пришла вода с реки Уй со сброса с водохранилищ Челябинской области.

"Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана еще не дошла. Она до Кургана дойдет в ближайшее время", - сообщает правительство.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10,7 м, предупреждают в региональном правительство.

Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что "очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь".

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Пик паводка в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля.