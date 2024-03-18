Путин сообщил, что диверсионные группы насчитывают около 2,5 тыс. человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российским правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех участников запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" для привлечения к ответственности.

"Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. И мы не дадим им покоя", - заявил Путин в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе после президентских выборов.

Путин сказал также, что "Русский добровольческий корпус" и другие диверсионные группы насчитывают около 2,5 тыс. человек.

"Потери в целом - около 40 процентов, из них примерно 35 процентов - безвозвратные: 25 танков, десятки бронемашин и так далее", - добавил он.

По словам Рутина, в принципе Россию это устраивает, "потому что они бездумно атакуют".

"Это такая мясорубка для них. Что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях", - сказал он.