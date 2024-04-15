Таможня в Домодедово изъяла у вьетнамского туриста 5 бутылок вина на 3 млн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Таможенники задержали в аэропорту "Домодедово" гражданина Вьетнама, который пытался незаконно ввезти в Россию элитное вино стоимостью более 3 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС РФ).

"Таможенники в "Домодедово" пресекли контрабанду элитного алкоголя на 3 млн рублей. На "зеленом" коридоре инспекторы остановили гражданина Вьетнама, прилетевшего из Дубая. При себе у него был бокс из пенопласта, в котором находились четыре бутылки итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 г. и одна - французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 г. По оценке экспертов, рыночная стоимость последней составляет 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФТС, в Россию разрешено ввозить до пяти литров алкоголя. При этом от трех литров нужно декларировать. Нарушитель пояснил, что вез товар для себя и о необходимости декларирования не знал.

По факту контрабанды алкогольной продукции возбуждено уголовное дело.