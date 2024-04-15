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Банки РФ в феврале снизили запасы драгметаллов на 0,7 т

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2024 года оценивались в 403 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 67 тонн драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото снизились незначительно – на 0,7 тонны (1%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ЦБ РФ Банк России
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