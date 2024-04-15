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Жигулевская ГЭС начала плановые сбросы воды из Куйбышевского водохранилища

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Жигулевская ГЭС (Самарская область, филиал ПАО "РусГидро") начала плановые сбросы воды из Куйбышевского водохранилища Волги. Об этом сообщается на странице гидроэлектростанции "ВКонтакте" в понедельник.

"Затворы поднимаются постепенно. В несколько этапов. Сегодня был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку, такой расход будет поддерживаться 8 часов. В дальнейшем пропуск воды через водосливную плотину будет увеличиваться", - говорится в сообщении.

В соответствии с указанием Росводресурсов, среднесуточный суммарный сбросной расход воды через Жигулевский гидроузел 15 апреля составит около 11 тыс. кубометров в секунду, максимальные среднесуточные расходы воды достигнут порядка 26 тыс. кубометров в секунду к 26 апреля.

Отмечается, что "с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне" открытие водосливной плотины было перенесено с 12 на 15 апреля.

По данным пресс-службы регионального правительства, аномального сброса воды не будет.

"По прогнозам паводковой комиссии и метеорологов никакого аномального сброса воды по Волге не ожидаем. Будем надеяться, что коллеги не ошибаются, ориентируемся на мнение специалистов", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Между тем, как сообщает пресс-служба мэрии Самары, при спланированном максимальном сбросе воды до 26,5 тыс. кубометров в секунду через гидроузел Жигулевской ГЭС уровень воды в Саратовском водохранилище в границах Самары может составить 32,4 м БС, при котором возможно подтопление и затопление ряда территорий в Железнодорожном, Кировском, Красноглинском, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном, Советском и Самарском районах.

С 3 апреля в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. С 12 апреля режим ЧС действует в Борском районе. В воскресенье вечером объявлено об эвакуации ряда сельских поселений в Нефтегорском районе.

В настоящее время в регионе подтоплены пять низководных мостов, 210 частных жилых домов и 665 приусадебных участков.

Ранее региональные власти не исключали, что паводок может дойти до Самары – угрозу представляет повышенный сброс из Сорочинского водохранилища.

Жигулевская ГЭС расположена на Волге в Самарской области, является второй по мощности гидроэлектростанцией Волжского-Камского каскада. Установленная мощность Жигулевской ГЭС составляет 2,488 тыс. МВт.

Жигулевская ГЭС РусГидро Куйбышевское водохранилище Самарская область
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