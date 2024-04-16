Российские военные заявили об уничтожении девяти лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Днепр" сообщили об уничтожении девяти украинских лодок и нанесении ударов по местам посадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра.

"В ночное время выявлялось движение плавсредств противника по реке Днепр и наносилось огневое поражение. На правом берегу обнаружены места посадки десанта и уничтожены девять лодок противника", - сказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

По его словам, в результате ударов потери украинских сил составили до 20 военнослужащих 35-й и 37-й отдельных бригад морской пехоты ВСУ.

Кодрян также сообщил, что силы группировки в течение суток вели оборону левого берега Днепра и наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии ВСУ на правом берегу реки.

"Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 83 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппарата", - сообщил он.