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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

ГТЛК стала единственным поставщиком беспилотных систем на госзакупках

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) назначено единственным поставщиком беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках реализации государственного гражданского заказа в 2024-2025 годах.

Такое распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Осуществлять закупки БАС в рамках одноименного нацпроекта будут 29 федеральных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, в том числе Росгвардия, Росреестр, Рослесхоз, Росприроднадзор.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК БАС Минтранс Минфин
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