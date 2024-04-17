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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт после временной остановки, сообщает в среду телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта чуть более часа.

Рано утром в среду движение по Крымскому мосту также перекрывалось примерно на 45 минут.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев одновременно с остановкой движения по Крымскому мосту сообщал об объявлении в городе воздушной тревоги. В настоящее время она отменена.

Крымский мост
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