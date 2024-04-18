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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Житель Ростовской области пострадал после падения обломков беспилотника

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Остекление здания промышленного назначения повреждено в Каменске-Шахтинском в Ростовской области после падения обломков сбитого ночью беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

На месте проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что около 02:00 в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три беспилотника.

Ростовская область
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