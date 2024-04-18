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Рособрнадзор планирует включить устную часть в экзамен по русскому для мигрантов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует пересмотреть минимальный балл для экзамена по русскому языку для получения вида на жительство или гражданства РФ, а также добавить устную часть в экзамен для получения разрешения на работу в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора в четверг.

"На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел "Говорение" предусмотрен. Включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов представляется целесообразным",- сообщили в ведомстве.

Кроме того, минимальный балл экзамена для иностранных граждан, который сдается при получении вида на жительство или гражданства, может быть пересмотрен. "Однако первостепенное значение имеет обеспечение всеми уполномоченными организациями объективного проведения экзамена",- отметили в пресс-службе.

Там объяснили это решение тем, что в период пребывания в России большинство мигрантов должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами.

Рособрнадзор
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