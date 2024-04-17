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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

ВС вернул в апелляцию дело физика Голубкина о госизмене

Апелляционное определение по делу отменено

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России вернул в апелляционную инстанцию дело физика, ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, получившего 12 лет колонии по делу о государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 25 сентября 2023 отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказал представитель суда.

Такое решение ВС принял по кассационной жалобе защиты Голубкина на приговор.

Мосгорсуд 26 июня 2023 года назначил Голубкину 12 лет колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Как сообщала защита Голубкина, согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, - отчеты о проделанной работе.

В ЦАГИ Голубкин - специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов - до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года и в 2023 году так же, как и Голубкин, приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Голубкин, арестованный в 2021 году, не признал вину.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental Fly Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

ESA-ESTEC - центр космических исследований и технологий Европейского космического агентства. Расположен в Нордвейке, Нидерланды.

Hexafly-Int Анатолий Губанов Мосгорсуд ЦАГИ Валерий Голубкин ESA-ESTEC Верховный суд
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