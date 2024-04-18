Уровень воды в реке Ишим у тюменского села Ильинка начал снижаться

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - У села Ильинка в Казанском районе Тюменской области уровень воды в реке Ишим днем в четверг стал снижаться, в городе Ишим вода в реке прибывает, сообщает информационный центр регионального правительства.

По данным информационного центра, рядом с Ильинкой уровень в реке к 16:00 по местному времени (14:00 по Москве) снизился на 4 см, остановившись на отметке в 887 см.

В городе Ишим река наоборот поднялась: если в 08:00 по местному времени (06:00) уровень в реке составлял 462 см, то к 16:00 уже 504 см.

При этом критическая отметка Ишима в пределах города составляет 850 см.

Ранее сообщалось, что 17 апреля уровень воды в реке Ишим у села Ильинка в Казанском районе превысил исторический максимум, поднявшись до отметки в 884 см. Прежний максимум в 835 см был зафиксирован в 2017 году.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.