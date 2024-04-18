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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Квота для иностранных студентов в России за три года выросла в два раза

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Выделяемая правительством квота для иностранных студентов увеличилась в два раза за последние три года, в 2024 году для них выделено 30 тысяч мест, сообщил телеканалу "Россия 24" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"30 тысяч (мест - ИФ), и их количество за последние три года увеличилось в два раза. Пока мы держим на этом уровне, но, в любом случае, развитие в этом направлении идет", - сказал он.

Наряду с квотами сейчас активно обсуждается еще и инструмент грантовой поддержки иностранных студентов.

По словам министра, наибольший интерес у иностранных студентов представляют специальности, связанные со здравоохранением (педиатрия, лечебное дело, стоматология), международные отношения, экономика, юриспруденция, а также строительство. По его словам, в последние годы растет конкурс на инженерные направления.

Фальков отметил, что две трети иностранных студентов в России составляют студенты из стран Шанхайской организации сотрудничества. Первое место по числу студентов занимает Казахстан, на втором месте - Узбекистан, на третьем - КНР, затем идут Таджикистан и Индия.

Валерий Фальков Индия Казахстан Минобрнауки Таджикистан Узбекистан Китай
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