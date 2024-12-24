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Путин заявил о готовности нарастить квоту для студентов из Таджикистана в вузах РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

"Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз", - сказал Путин во вторник на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, комментируя гуманитарное сотрудничество Москвы и Душанбе.

Президент РФ также пообещал, что Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке.

Путин отметил, что сейчас в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года их число вырастет до 82.

"Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это - за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу", - обратился Путин к Рахмону.

Президенты России и Таджикистана в 2022 году вместе по видеосвязи открыли пять школ в городах Таджикистана с преподаванием на русском языке и по российским образовательным стандартам.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон
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