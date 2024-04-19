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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Кремль призвал Израиль и Иран к сдержанности

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле изучают информацию об атаке Израилем Ирана и призывают стороны к сдержанности.

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"Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в столь непростом регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в пятницу ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ об атаке.

Иран Израиль Дмитрий Песков
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