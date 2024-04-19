Кремль призвал Израиль и Иран к сдержанности

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле изучают информацию об атаке Израилем Ирана и призывают стороны к сдержанности.

"Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в столь непростом регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в пятницу ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ об атаке.