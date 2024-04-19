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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - После удара Ирана по Израилю представители российского руководства и дипломаты контактировали и с Тель-Авивом, и с Тегераном, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"После того, как состоялся ответ Ирана на неприемлемый удар по иранскому консульскому учреждению, где погибли люди, и Иран ответил позавчера, были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами", - сказал он в пятницу в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

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По словам министра, "мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации".

"Он (Иран - ИФ) не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", - подчеркнул глава российского МИД.

Как он отметил, "все специалисты именно так расценили реальный ответ Ирана". "Судя по всему, таким же, - надеюсь, я не ошибаюсь, - был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфахане", - сказал Лавров.

Сергей Лавров Израиль Иран МИД РФ
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